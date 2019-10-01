В Гонконге эвакуируют парламент

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Секретариат законодательного собрания Гонконга объявил о немедленной эвакуации персонала.
В Гонконге эвакуируют парламент
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Гонконга.

Отмечается, что эвакуация проводится на фоне проходящих в городе протестов, переросших в насильственные столкновения митингующих с полицейскими.

«Секретариат законодательного собрания издал красное предупреждение... От всего персонала требуется немедленно эвакуироваться из комплекса», — цитирует сообщение РИА Новости.

29 сентября сообщалось, что в результате беспорядков в Гонконге были задержаны более 100 человек.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

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