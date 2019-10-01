Власти КНР пообещали сохранить высокую степень автономии Гонконга

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что КНР продолжит придерживаться принципов «одна страна — две системы», которые предполагают высокую степень автономии Гонконга и Макао.

«Мы продолжим последовательно придерживаться принципов «одна страна — две системы». Гонконгом управляют гонконгцы, а Макао — его жители. Мы обеспечим высокую степень их автономии, строго в соответствии с конституцией и основополагающими нормами законодательства», — приводит ТАСС его слова.

Председатель КНР уверен, что Гонконг и Макао будут успешно развиваться совместно с материковым Китаем.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Гонконге были задержаны более 100 человек.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.