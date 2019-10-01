СМИ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
«Госсекретарь Майк Помпео был среди членов администрации, которые слушали телефонный разговор президентов США и Украины», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что о присутствии Помпео ранее не было известно. Газета также заявляет, что эти данные могут способствовать «большей вовлечённости» Госдепартамента в процесс импичмента, который был инициирован Палатой представителей.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. Американский лидер назвал эту беседу достойной.
Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.