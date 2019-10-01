СМИ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при разговоре американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Госдепартамента США.

«Госсекретарь Майк Помпео был среди членов администрации, которые слушали телефонный разговор президентов США и Украины», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что о присутствии Помпео ранее не было известно. Газета также заявляет, что эти данные могут способствовать «большей вовлечённости» Госдепартамента в процесс импичмента, который был инициирован Палатой представителей.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. Американский лидер назвал эту беседу достойной.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.