США не намерены размещать ядерное оружие на Корейском полуострове
«У нас нет конкретных планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и это сейчас не обсуждается», — приводит ТАСС его слова.
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в нынешних условиях не откажется от ядерного оружия.
В начале сентября в Пентагоне сообщили, что гиперзвуковые, а также высокоточные американские ракеты могут быть развёрнуты в начале 2020-х годов.