США не намерены размещать ядерное оружие на Корейском полуострове

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Соединённые Штаты не планируют размещать ядерное вооружение на Корейском полуострове.

«У нас нет конкретных планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Вооружения были выведены оттуда несколько десятилетий назад, и это сейчас не обсуждается», — приводит ТАСС его слова.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в нынешних условиях не откажется от ядерного оружия.

В начале сентября в Пентагоне сообщили, что гиперзвуковые, а также высокоточные американские ракеты могут быть развёрнуты в начале 2020-х годов.