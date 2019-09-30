Небензя заявил об отговорках Запада от участия в восстановлении в САР

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада придумывают новые предлоги для отказа участвовать в восстановлении в Сирии.
Небензя заявил об отговорках Запада от участия в восстановлении в САР
  • Reuters

Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил после встречи Совета Безопасности ООН по Сирии.

«Сейчас слышим всё новые предлоги», — заявил он, комментируя соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончилась и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Также ФАН сообщало, что представители СМИ из 60 европейских и азиатских изданий посетили освобождённый город Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб в Сирии.

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