Небензя заявил об отговорках Запада от участия в восстановлении в САР
- Reuters
Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил после встречи Совета Безопасности ООН по Сирии.
«Сейчас слышим всё новые предлоги», — заявил он, комментируя соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончилась и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
Также ФАН сообщало, что представители СМИ из 60 европейских и азиатских изданий посетили освобождённый город Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб в Сирии.