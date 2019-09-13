Лавров заявил о завершении войны в Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

«Война в Сирии действительно закончилась.... Отдельные очаги напряжённости сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — уточнил российский министр иностранных дел.

При этом, по словам Лаврова, в данной ситуации на первый план выходят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии и продвижения политического процесса для достижения долгосрочного урегулирования кризиса в стране и стабилизации ситуации во всём Ближневосточном регионе.

«Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину», — подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что конституционный комитет Сирии должен быть сформирован в сентябре.

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