Богданов рассказал, когда заработает конституционный комитет по Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва исходит из того, что конституционный комитет Сирии будет сформирован в сентябре этого года.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался по телефону с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции.

«Мы исходим из того, что уже в этом месяце должно быть завершено формирование конституционного комитета и намечено уже начало его функционирования», — приводит РИА Новости слова Богданова.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили вопросы подготовки ко встрече на высшем уровне стран — гарантов астанинского процесса.