Богданов рассказал, когда заработает конституционный комитет по Сирии
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- РИА Новости
Он отметил, что этот вопрос обсуждался по телефону с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции.
«Мы исходим из того, что уже в этом месяце должно быть завершено формирование конституционного комитета и намечено уже начало его функционирования», — приводит РИА Новости слова Богданова.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили вопросы подготовки ко встрече на высшем уровне стран — гарантов астанинского процесса.