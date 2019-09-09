Богданов рассказал, когда заработает конституционный комитет по Сирии

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва исходит из того, что конституционный комитет Сирии будет сформирован в сентябре этого года.
Богданов рассказал, когда заработает конституционный комитет по Сирии
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Он отметил, что этот вопрос обсуждался по телефону с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции.

«Мы исходим из того, что уже в этом месяце должно быть завершено формирование конституционного комитета и намечено уже начало его функционирования», — приводит РИА Новости слова Богданова.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили вопросы подготовки ко встрече на высшем уровне стран — гарантов астанинского процесса.

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