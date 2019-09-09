В МИД сообщили о переговорах Лаврова и Чавушоглу
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
«Затронуты вопросы подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне стран — гарантов астанинского процесса», — заявили в МИД.
Министры обсудили текущее состояние процесса урегулирования сирийского конфликта, подтвердили обоюдную заинтересованность в скорейшем завершении формирования конституционного комитета Сирии и начале его работы.
Также Лавров и Чавушоглу обсудили актуальные темы сотрудничества России и Турции.
Переговоры прошли 9 сентября по инициативе Анкары.
В июле Чавушоглу допустил возможность скорого создания конституционного комитета САР.