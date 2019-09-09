В МИД сообщили о переговорах Лаврова и Чавушоглу

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили вопросы подготовки ко встрече на высшем уровне стран — гарантов астанинского процесса.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Затронуты вопросы подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне стран — гарантов астанинского процесса», — заявили в МИД.

Министры обсудили текущее состояние процесса урегулирования сирийского конфликта, подтвердили обоюдную заинтересованность в скорейшем завершении формирования конституционного комитета Сирии и начале его работы.

Также Лавров и Чавушоглу обсудили актуальные темы сотрудничества России и Турции.

Переговоры прошли 9 сентября по инициативе Анкары.

В июле Чавушоглу допустил возможность скорого создания конституционного комитета САР.