МИД России заявил о развязывании США визовой войны

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
МИД России заявил о развязывании США визовой войны
  • РИА Новости

Видео интервью опубликовано на сайте издания.

«В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, — вы знаете, эта война идёт и развязали её сами США, мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки», — заявил Рябков.

Он отметил, что у России «большие проблемы» при оформлении персонала в краткосрочные командировки.

По его словам, Москва предлагает Вашингтону «договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но «пока не получается».

«Приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие, видимо, замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обречённость на провал этой линии давно понятна всем», — добавил он. 

Ранее Рябков заявил, что Россия в качестве ответных мер предложила перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал госсекретарю США Помпео на неприемлемость действий Вашингтона по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал невыдачу виз ряду членов российской делегации.

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