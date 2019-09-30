Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН

Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Что касается ООН, то это (проблемы с визами. — RT) началось не в этом году, что уже переносится целый ряд заседаний из Нью-Йорка, потому что ключевые игроки не получают визы. Глобально это, конечно, в том числе и проблема имиджа Организации Объединённых Наций, это удар по реноме ООН, это просто позор», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп не причастны к невыдаче виз нескольким членам российской делегации в ООН.

При этом Лавров указал Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия в качестве ответных мер предложила перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию.