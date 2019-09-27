Лавров рассказал подробности обсуждения с Помпео ситуации с визами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к невыдаче виз нескольким членам российской делегации в ООН.

«Как я и сказал в первый день, когда меня об этом спросили, я ещё раз подтвердил, что у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил», — сказал министр.

Лавров отметил, что если это действительно так, то «возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН».

Ранее сообщалось, что Лавров указал Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия в качестве ответных мер предложила перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с визами.