Лавров рассказал подробности обсуждения с Помпео ситуации с визами

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к невыдаче виз нескольким членам российской делегации в ООН.

«Как я и сказал в первый день, когда меня об этом спросили, я ещё раз подтвердил, что у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил», — сказал министр.

Лавров отметил, что если это действительно так, то «возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН».

Ранее сообщалось, что Лавров указал Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия в качестве ответных мер предложила перенести заседание Первого комитета ГА ООН из США.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с визами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить