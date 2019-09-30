Иран назвал оборонительными шагами Йемена удары по саудовским НПЗ

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в ходе брифинга заявил, что Иран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии обороной законного правительства Йемена, передаёт РИА Новости.

Reuters

«То, что йеменцы сделали, Иран считает оборонительными действиями законного правительства Йемена», — заявил Мусави. 14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.