Иран назвал оборонительными шагами Йемена удары по саудовским НПЗ
- Reuters
«То, что йеменцы сделали, Иран считает оборонительными действиями законного правительства Йемена», — заявил Мусави.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.