Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.

Как она отметила в эфире Первого канала, российская сторона не видит смысла подыгрывать тем людям, которые постарались сделать всё, чтобы российская делегация не приехала в ООН.

«Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать, нивелировать тот заряд и тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — цитирует её РИА Новости.

Также, отвечая на вопрос о том, «было ли искушение» у Лаврова развернуть самолёт над Атлантикой и отказаться лететь в США, как в прошлом это сделал бывший глава МИД Евгений Примаков, Захарова отметила, что в настоящий момент иная ситуация.

«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация», — пояснила представитель МИД России.

Ранее Лавров рассказал, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи подтвердил, что ни он, ни президент США Дональд Трамп не причастны к невыдаче виз нескольким членам российской делегации в ООН.

При этом Лавров указал Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию.

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