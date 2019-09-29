Sputnik не аккредитовали на конференцию Консервативной партии Британии

Российскому агентству Sputnik отказались выдавать аккредитацию на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до её начала.

Как сообщает РИА Новости, заявка на участие была подана за месяц до начала съезда, но ответ от организаторов мероприятия с отказом пришёл поздно вечером в субботу, 28 сентября.

«Аккредитация для СМИ не предоставлена», — сообщили там, не объяснив причин такого решения.

Ранее посольство России прокомментировало обещание министра иностранных дел Британии Доминика Рааба «вводить санкции против режимов, которые угнетают журналистов».

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.

Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

После этого продюсер видеоагентства Ruptly спросил у бывшего главы британского МИД Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT к конференции по свободе СМИ в Лондоне, на что тот ответил, что «это не про свободу», и ушёл.