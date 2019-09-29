Sputnik не аккредитовали на конференцию Консервативной партии Британии

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Российскому агентству Sputnik отказались выдавать аккредитацию на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до её начала.
Sputnik не аккредитовали на конференцию Консервативной партии Британии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, заявка на участие была подана за месяц до начала съезда, но ответ от организаторов мероприятия с отказом пришёл поздно вечером в субботу, 28 сентября.

«Аккредитация для СМИ не предоставлена», — сообщили там, не объяснив причин такого решения.

Ранее посольство России прокомментировало обещание министра иностранных дел Британии Доминика Рааба «вводить санкции против режимов, которые угнетают журналистов».

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ

Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

После этого продюсер видеоагентства Ruptly спросил у бывшего главы британского МИД Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT к конференции по свободе СМИ в Лондоне, на что тот ответил, что «это не про свободу», и ушёл.

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