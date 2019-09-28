Россия призвала ООН поддержать заявление о недопустимости ядерной войны

Россия обращается ко всем странам ООН с призывом поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны, объявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил министр, «настораживает затянувшееся отсутствие ответа» на предложение России «принять на высшем уровне российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны».

«Призываем всех членов ООН поддержать эту инициативу», — сказал Лавров.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков отметил риск начала ядерной войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU объяснил подобное заявление Рябкова тем, что переговоры о продлении СНВ-III зашли в тупик.