Трамп рассказал о возможных последствиях его разговора с Зеленским
- Reuters
Как он написал на своей странице в Twitter, если данная беседа будет признана неуместной, то все будущие президенты США не смогут больше общаться с иностранными лидерами.
«Если этот безупречный телефонный разговор с президентом Украины посчитается неуместным, то ни один будущий президент никогда не сможет снова поговорить с другим иностранным лидером!» — указал он.
Ранее Трамп заявил, что более достойного разговора с Зеленским не могло и быть.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.