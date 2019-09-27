Трамп рассказал о возможных последствиях его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал о возможных тяжёлых последствиях его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Как он написал на своей странице в Twitter, если данная беседа будет признана неуместной, то все будущие президенты США не смогут больше общаться с иностранными лидерами.

«Если этот безупречный телефонный разговор с президентом Украины посчитается неуместным, то ни один будущий президент никогда не сможет снова поговорить с другим иностранным лидером!» — указал он.

Ранее Трамп заявил, что более достойного разговора с Зеленским не могло и быть.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.