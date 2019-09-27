Хиллари Клинтон рассказала о своей роли в импичменте Никсона

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что работала над расследованием, которое привело к отстранению от власти 37-го президента Ричарда Никсона.
Хиллари Клинтон рассказала о своей роли в импичменте Никсона
  • © Maurizio Maule/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Во время обсуждения скандала вокруг главы государства Дональда Трампа Клинтон назвала действующего президента «настоящей и очевидной угрозой» для демократии и будущего американцев, который «оккупировал Овальный кабинет».

«Во время одного из таких ироничных поворотов судьбы я работала над импичментом Никсона столько лет назад. Я была молодым юристом, который только выпустился из школы права. Одной из моих задач было внимательное прослушивание и транскрибирование записей телефонных разговоров Никсона и бесед в разных частях Белого дома», — сказала Клинтон. Её выступление транслировал ABC.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор страны изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа. Она также предположила, что Москва «приложила к этому руку».

Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа.

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