Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей начать процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай», — заявила Клинтон изданию People.

Она отметила, что Трамп якобы пытался вовлечь украинского лидера Владимира Зеленского в заговор с целью ослабить бывшего вице-президента Джо Байдена.

«Если это не нарушение, влекущее за собой импичмент, то я не знаю, что это такое», — добавила она.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.

Также сообщалось, что Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.