В Госдуме заявили о планах США сделать на Кубе «проамериканский режим»
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- globallookpress.com
«Соединённые Штаты давно хотят покорить Кубу и установить там проамериканский режим, поскольку эта страна находится в непосредственной близости к США и, как представляется американцам, должна входить в орбиту их влияния. Но, как известно, Остров свободы (Куба. — RT) всегда был приверженцем независимой от Соединённых Штатов политики. Поэтому сейчас, как обычно, США пытаются использовать методы давления на руководство этой страны под предлогом нарушения прав человека», — заявил Морозов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о внесении Госдепом Рауля Кастро в санкционные списки.
Помпео добавил, что в списки также внесены «ближайшие родственники» — дети Кастро.