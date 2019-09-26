В Госдуме заявили о планах США сделать на Кубе «проамериканский режим»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение Госдепа США внести первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью в санкционные списки за причастность к нарушению прав человека.

«Соединённые Штаты давно хотят покорить Кубу и установить там проамериканский режим, поскольку эта страна находится в непосредственной близости к США и, как представляется американцам, должна входить в орбиту их влияния. Но, как известно, Остров свободы (Куба. — RT) всегда был приверженцем независимой от Соединённых Штатов политики. Поэтому сейчас, как обычно, США пытаются использовать методы давления на руководство этой страны под предлогом нарушения прав человека», — заявил Морозов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о внесении Госдепом Рауля Кастро в санкционные списки.

Помпео добавил, что в списки также внесены «ближайшие родственники» — дети Кастро.