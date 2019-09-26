Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии

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Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
  • Reuters

«Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трёх недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус», — приводит Интерфакс слова командира оперативного командования в дальней морской зоне Сергея Тронева.

Он добавил, что вторая подлодка пополнила запасы и готовится к выходу в море.

По его словам, на данный момент в Тартусе находятся три боевых катера и три судна обеспечения российского военно-морского флота.

Ранее на рейде сирийского порта Тартус состоялся парад кораблей ВМФ России.

20 апреля вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Москва арендует сирийский порт Тартус на 49 лет.

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