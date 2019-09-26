В Госдуме отметили важность предложения России по мораторию на РСМД

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал получение главой европейской дипломатии Федерикой Могерини письма от российского руководства с предложением ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Мы понимаем, что Владимир Путин делает всё возможное, как ответственный политик, руководитель государства, чтобы ещё раз обратить внимание на необходимость обеспечения глобальной безопасности, стабильности в мире. Он призывает всех к неразмещению РСМД на своих территориях, к ответственности перед народами своих государств», — заявил депутат.

Отказ от введения моратория странами Европы может привести к подрыву глобальной безопасности и гонке вооружений, отметил Швыткин.

«Усилия (необходимо. — RT) направлять не в область увеличения военной составляющей, а в область ответственности перед населением в социальных, экономических и политических аспектах», — подчеркнул парламентарий.

Ранее уполномоченный чиновник в структурах ЕС сообщил о получении Федерикой Могерини письма от российского руководства с предложением ввести мораторий на развёртывание РСМД.