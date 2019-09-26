Саркози прокомментировал смерть Ширака

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Бывший президент Франции Николя Саркози прокомментировал смерть своего предшественника Жака Ширака, сообщает AFP.
Саркози прокомментировал смерть Ширака
  • © Potier / Steph
  • globallookpress.com

«Сегодня завершилась большая глава моей жизни», — заявил Саркози.

Саркози входил в состав французского правительства в период президентского срока Жака Ширака.

Ширак управлял страной 12 лет — с 1995 по 2007 год. 26 сентября он скончался в возрасте 86 лет в окружении родных.

Президент России Владимир Путин направил его супруге Бернадет Ширак соболезнования, где отметил, что Ширак «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель». 

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть экс-президента Франции.

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