Саркози прокомментировал смерть Ширака

Бывший президент Франции Николя Саркози прокомментировал смерть своего предшественника Жака Ширака, сообщает AFP.

«Сегодня завершилась большая глава моей жизни», — заявил Саркози.

Саркози входил в состав французского правительства в период президентского срока Жака Ширака.

Ширак управлял страной 12 лет — с 1995 по 2007 год. 26 сентября он скончался в возрасте 86 лет в окружении родных.

Президент России Владимир Путин направил его супруге Бернадет Ширак соболезнования, где отметил, что Ширак «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель».

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть экс-президента Франции.