Михаил Гусман прокомментировал сообщение о смерти Ширака
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«Это печальная новость не только для Франции, но, на мой взгляд, и для всего мира. Жак Ширак был действительно очень большим политиком и большой личностью», — заявил Гусман.
По его словам, Ширак — человек потрясающей эрудиции, который прекрасно понимал ткань политических процессов.
Как отметил журналист, Ширак вёл разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией.
Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.