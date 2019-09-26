Михаил Гусман прокомментировал сообщение о смерти Ширака

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о смерти экс-президента Франции Жака Ширака.

«Это печальная новость не только для Франции, но, на мой взгляд, и для всего мира. Жак Ширак был действительно очень большим политиком и большой личностью», — заявил Гусман.

По его словам, Ширак — человек потрясающей эрудиции, который прекрасно понимал ткань политических процессов.

Как отметил журналист, Ширак вёл разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.