Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ширака

Президент России Владимир Путин направил Бернадет Ширак, супруге экс-президента Франции Жака Ширака, соболезнования в связи с его кончиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Ширак «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель».

По словам Путина, общаясь с коллегой, он «искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях».

Ширак, возглавлявший Францию с 1995 по 2007 год, умер 26 сентября в окружении родных. Ему было 86 лет.