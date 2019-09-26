Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ширака
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Российский лидер отметил, что Ширак «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель».
По словам Путина, общаясь с коллегой, он «искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях».
Ширак, возглавлявший Францию с 1995 по 2007 год, умер 26 сентября в окружении родных. Ему было 86 лет.