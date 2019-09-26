Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ширака

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Президент России Владимир Путин направил Бернадет Ширак, супруге экс-президента Франции Жака Ширака, соболезнования в связи с его кончиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ширака
  • © G.Gaffiot / Steph
  • globallookpress.com

Российский лидер отметил, что Ширак «снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель».

По словам Путина, общаясь с коллегой, он «искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях».

Ширак, возглавлявший Францию с 1995 по 2007 год, умер 26 сентября в окружении родных. Ему было 86 лет.

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