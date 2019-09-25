В Госдуме прокомментировали заявление Пелоси об импичменте Трампа

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.

«Прежде всего, данное заявление связано с внутриполитической борьбой, которая происходит в Соединённых Штатах. Это искусственное нагнетание обстановки вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в рамках предстоящей избирательной кампании», — сказал он.

Депутат выразил убеждённость в том, что «сложившаяся ситуация не играет на пользу народу Соединённых Штатов».

«Также она ведёт к различного рода потрясениям при принятии каких-либо решений как во внутренней, так и во внешней политике», — считает Швыткин.

Ранее Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.

По её словам, опубликованная расшифровка говорит о том, что поведение президента подрывает честность выборов и достоинство занимаемой им должности.