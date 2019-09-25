В Госдуме прокомментировали заявление Пелоси об импичменте Трампа
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«Прежде всего, данное заявление связано с внутриполитической борьбой, которая происходит в Соединённых Штатах. Это искусственное нагнетание обстановки вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в рамках предстоящей избирательной кампании», — сказал он.
Депутат выразил убеждённость в том, что «сложившаяся ситуация не играет на пользу народу Соединённых Штатов».
«Также она ведёт к различного рода потрясениям при принятии каких-либо решений как во внутренней, так и во внешней политике», — считает Швыткин.
Ранее Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.
По её словам, опубликованная расшифровка говорит о том, что поведение президента подрывает честность выборов и достоинство занимаемой им должности.