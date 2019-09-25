Трамп ждёт от демократов извинений
- Reuters
«Принесут ли демократы извинения после того, как прочитают, что было сказано во время моего разговора с украинским президентом? Им следовало бы, это был идеальный разговор — подловил их!» — написал Трамп.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.
По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также поддержала решение начать процедуру импичмента.
При этом сам Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.
Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что на него может давить только один человек — его сын.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с началом процедуры импичмента Трампа.