Трамп ждёт от демократов извинений

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Президент США Дональд Трамп потребовал от демократов принести извинения за обвинения в якобы давлении на украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонного разговора.
Трамп ждёт от демократов извинений
  • Reuters

«Принесут ли демократы извинения после того, как прочитают, что было сказано во время моего разговора с украинским президентом? Им следовало бы, это был идеальный разговор — подловил их!» — написал Трамп. 

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. 

По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также поддержала решение начать процедуру импичмента.

При этом сам Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что на него может давить только один человек — его сын.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с началом процедуры импичмента Трампа.

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