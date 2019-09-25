Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
  • © Микола Лазаренко / president.gov.ua

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын», — ответил Зеленский на вопрос телеканала «Россия» о том, оказывал ли на него давление Трамп.

Видео опубликовано в Telegram журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Трамп в Twitter сообщил, что украинская сторона разрешила Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с лидером Украины.

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