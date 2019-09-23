Трамп прокомментировал ситуацию вокруг своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывал давления на украинского лидера Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.

«Я не оказывал на них никакого давления, я мог, но я этого не делал», — цитирует Трампа РИА Новости.

Он также подчеркнул, что не предлагал выделение военной помощи Украине в обмен на расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Нет, я этого не делал... Я надеюсь, что вы увидите транскрипт телефонного разговора», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в беседе с Зеленским пытался заставить Киев начать расследование против Байдена-младшего.

Демократы в конгрессе стали требовать обнародования содержания разговора, пригрозив импичментом.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание беседы и «никакого давления не было».