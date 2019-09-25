Трамп: Киев разрешил опубликовать стенограмму беседы с Зеленским
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал он.
По его словам, в Киеве «также не знают, в чём дело».
Ранее Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.
По данным источников газеты The Wall Street Journal, Трамп в беседе с украинским коллегой пытался заставить Киев начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.