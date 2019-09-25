Трамп: Киев разрешил опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что украинская сторона разрешила Вашингтону обнародовать стенограмму телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал он.

По его словам, в Киеве «также не знают, в чём дело».

Ранее Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся скандал.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, Трамп в беседе с украинским коллегой пытался заставить Киев начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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