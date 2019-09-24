В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
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- РИА Новости
«В парадных речах канцлер и министр иностранных дел Германии поют о поддержке украинских властей. Но в то же время можно без проблем поставить себе визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины!» — приводит слова Альт ИноТВ.
По словам депутата, такими действиями правительство ФРГ «подрывает все попытки» по снижению уровня напряжённости и достижению мира на Украине.
Ранее в МВД России сообщили, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.