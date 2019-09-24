В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.

«В парадных речах канцлер и министр иностранных дел Германии поют о поддержке украинских властей. Но в то же время можно без проблем поставить себе визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины!» — приводит слова Альт ИноТВ.

По словам депутата, такими действиями правительство ФРГ «подрывает все попытки» по снижению уровня напряжённости и достижению мира на Украине.

Ранее в МВД России сообщили, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.