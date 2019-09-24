Иран ответил на обвинения евротройки в атаке на саудовские НПЗ

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Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения со стороны Франции, Германии и Великобритании в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Иран ответил на обвинения евротройки в атаке на саудовские НПЗ
  • Reuters

«Сам по себе этот шаг является провокационным и деструктивным, сделанным до проведения какого-либо расследования и без предоставления каких-либо доказательств», — приводит текст заявления РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, этот шаг основан «исключительно на смехотворной аргументации «другого возможного объяснения нет».

Дипломаты назвали такой подход безответственным и заказным и предупредили, что подобные заявления могут привести к эскалации в Йемене.

Ранее лидеры евротройки в совместном коммюнике заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран. По их мнению, «другого правдоподобного объяснения нет».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в данном нападении.

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