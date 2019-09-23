Небензя оценил ситуацию с получением виз США делегацией Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил о шантаже и давлении со стороны США при угрозах не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН.

«Угрозы невыдачи виз главам ряда государств, приезжающим на неделю высокого уровня, — это попытка давления и шантажа с их (США. — RT) стороны», — заявил Небензя.

Постпред также назвал действия США в отношении иранцев недостойными.

«То, как страна-хозяйка поступает в отношении некоторых стран-членов, — это, конечно, недостойно такой великой страны, как США. Они вводят абсурдные ограничения, например, тем же иранцам, которые должны ходить «по ниточке» между своей миссией и ООН. Шаг вправо, шаг влево считается «побегом», — заявил он.

Небензя обратил внимание на то, что «американцы не только затягивают выдачу виз, но порой и не выдают визы».

По его словам, такое поведение ставит под вопрос добросовестность выполнения Соединёнными Штатами своих обязательств.

Ранее США не выдали визы ряду членов делегации, сопровождающей президента Ирана Хасана Рухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

Сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьером Японии Синдзо Абэ.