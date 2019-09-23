США не выдали визы ряду членов делегации Рухани

США не выдали визы ряду членов делегации, сопровождающей президента Ирана Хасана Рухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

«Невыдача виз для делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идет вразрез с дипломатическими обязательствами, которые официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны», — цитирует РИА Новости замглаву администрации президента Парвиза Эсмаили.

Он также отметил, что власти США таким образом пытаются ограничить голос Ирана.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьером Японии Синдзо Абэ.