Президент Ирана встретится на ГА ООН с Джонсоном и Макроном

Президент Ирана Хасан Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьером Японии Синдзо Абэ.

Об этом сообщил иранскому телевидению Парвиз Эсмаили, замглавы администрации президента.

«Встречи президента, вопрос о которых к данному моменту решён, предполагаются с Генсеком ООН, а также с лидерами Франции, Великобритании и Японии», — приводит РИА Новости слова Эсмаили.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон планирует обсудить с партнёрами из Германии и Великобритании ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.