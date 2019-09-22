Президент Ирана встретится на ГА ООН с Джонсоном и Макроном
Об этом сообщил иранскому телевидению Парвиз Эсмаили, замглавы администрации президента.
«Встречи президента, вопрос о которых к данному моменту решён, предполагаются с Генсеком ООН, а также с лидерами Франции, Великобритании и Японии», — приводит РИА Новости слова Эсмаили.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон планирует обсудить с партнёрами из Германии и Великобритании ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.