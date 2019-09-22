Макрон обсудит с ФРГ и Британией иранскую сделку на полях ГА ООН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон планирует обсудить с партнёрами из Германии и Великобритании ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, передаёт ТАСС.

«Мы рассчитываем, что Иран вернётся к полному выполнению сделки... Сам президент на этой неделе обсудит эту тему с представителями Германии и Великобритании, потому что единство позиции «европейской тройки» очень важно», — заявил Ле Дриан.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с Макроном заявил, что в случае выполнения европейскими странами условий ядерной сделки Тегеран намерен вернуться к своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме того, иранский лидер на заседании правительства заявлял, что Тегеран будет и дальше сокращать обязательства по ядерной сделке при необходимости.