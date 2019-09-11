Рухани: Иран готов сокращать обязательства по ядерной сделке

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Президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства заявил, что Иран будет и дальше сокращать обязательства по ядерной сделке при необходимости.
Рухани: Иран готов сокращать обязательства по ядерной сделке
  • Reuters

«Если будет необходимо, то в будущем мы предпримем и другие шаги (по сокращению ядерных обязательств. — RT)», — приводит РИА Новости слова Рухани.

Ранее сообщалось, что Иран принял решение отбирать материал из обогащённого и обеднённого урана. Такой шаг сделан в связи с отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке.

Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

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