Иран готов скапливать отработанный уран
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Как рассказал представитель организации Бехруз Камальванди, Тегеран намерен использовать современные центрифуги для обогащения урана, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил способность Ирана обогащать уран на уровне 20%.
Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.