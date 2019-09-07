Иран готов скапливать отработанный уран

Иран принял решение скапливать отработанный уран. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана.

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Как рассказал представитель организации Бехруз Камальванди, Тегеран намерен использовать современные центрифуги для обогащения урана, сообщает РИА Новости. При этом он отметил способность Ирана обогащать уран на уровне 20%. Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий. Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.