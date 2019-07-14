ФРГ, Франция и Британия призвали Иран отменить нарушающие СВПД решения

Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Иран отменить недавние решения, нарушающие условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

«Мы чрезвычайно обеспокоены решением Ирана по обогащению урана и хранению его сверх допустимых уровней... Хотя мы продолжаем поддерживать СВПД, продолжение его реализации зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств. Мы призываем Иран отменить свои недавние решения в этой связи», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Страны выразили обеспокоенность возможным распадом СВПД «под давлением санкций Соединённых Штатов» и после решения Ирана отменить выполнение ряда обязательств по сделке.

Германия, Франция и Британия заявили о необходимости поиска решений по ядерной сделке путём диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Кроме того, страны выступили против дальнейшей эскалации ситуации в Персидском заливе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что решение Ирана приступить к обогащению урана выше уровня 3,67% не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия и соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.