ФРГ, Франция и Британия призвали Иран отменить нарушающие СВПД решения

Короткая ссылка
Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Иран отменить недавние решения, нарушающие условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
ФРГ, Франция и Британия призвали Иран отменить нарушающие СВПД решения
  • Reuters

«Мы чрезвычайно обеспокоены решением Ирана по обогащению урана и хранению его сверх допустимых уровней... Хотя мы продолжаем поддерживать СВПД, продолжение его реализации зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств. Мы призываем Иран отменить свои недавние решения в этой связи», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Страны выразили обеспокоенность возможным распадом СВПД «под давлением санкций Соединённых Штатов» и после решения Ирана отменить выполнение ряда обязательств по сделке. 

Германия, Франция и Британия заявили о необходимости поиска решений по ядерной сделке путём диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Кроме того, страны выступили против дальнейшей эскалации ситуации в Персидском заливе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что решение Ирана приступить к обогащению урана выше уровня 3,67% не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия и соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить