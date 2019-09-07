Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам. Об этом информирует ISNA.

«Иран на данный момент не планирует ограничивать доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам», — заявил Камальванди.

Ранее лидер Ирана Хасан Рухани заявил о готовности предоставить участникам ядерной сделки ещё два месяца для достижения соглашения.

4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.