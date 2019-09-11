Рухани и Макрон обсудили ядерную программу Ирана

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Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в случае выполнения европейскими странами условий ядерной сделки Тегеран намерен вернуться к своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) .
Рухани и Макрон обсудили ядерную программу Ирана
  • Reuters

«Третий этап Ирана (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки. — RT) проходит под надзором МАГАТЭ, и он является обратимым», — говорится в сообщении на сайте иранского лидера.

Кроме того, иранский лидер на заседании правительства заявил, что Тегеран будет и дальше сокращать обязательства по ядерной сделке при необходимости.

Ранее Иран принял решение отбирать материал из обогащённого и обеднённого урана. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке.

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