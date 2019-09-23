Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 132

В результате серии землетрясений в Албании пострадали 132 человека.

Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на экстренные службы страны.

Уточняется, что подземные толчки также привели к повреждению более 500 домов, пяти школ, одного медицинского центра и одного моста.

Согласно последним данным, погибших в результате серии землетрясений нет.

Ранее сообщалось, что из-за землетрясений в Албании пострадали по меньшей мере 52 человека, а премьер-министр страны Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк.