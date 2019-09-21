Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека.

Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Отмечается, что все получившие травмы были госпитализированы и им в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о 44 пострадавших от подземных толчков в Албании.

Вечером 21 сентября Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,6 в 6 км от албанского города Дуррес.