Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
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Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
Отмечается, что все получившие травмы были госпитализированы и им в настоящий момент оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о 44 пострадавших от подземных толчков в Албании.
Вечером 21 сентября Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,6 в 6 км от албанского города Дуррес.