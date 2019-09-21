Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км.
Prelim M5.6 Earthquake Albania Sep-21 14:04 UTC, updates https://t.co/3GUdOA3gl5— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 21, 2019
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории американского штата Аляска.
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