Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.

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Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км. Prelim M5.6 Earthquake Albania Sep-21 14:04 UTC, updates https://t.co/3GUdOA3gl5 — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 21, 2019 Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории американского штата Аляска.