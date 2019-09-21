Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории американского штата Аляска.

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