Захваченные у берегов Камеруна моряки вернутся в Россию 23 сентября

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Освобождённые после захвата у берегов Камеруна российские моряки будут отправлены на родину в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщает МИД России.
Захваченные у берегов Камеруна моряки вернутся в Россию 23 сентября
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«22 сентября в Германию прибыли трое захваченных у берегов Камеруна моряков — граждан России, освобождённых из пиратского плена... Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября 2019 года», — говорится на сайте дипломатического ведомства. 

По информации МИД, состояние россиян оценивается как удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее дипломаты сообщили об освобождении российских моряков.

15 августа пираты напали на грузовое судно Marmalaita в районе порта Дуала у берегов Камеруна и похитили восемь человек — троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.

Позднее с пиратами начались переговоры для определения суммы выкупа.

9 сентября российское посольство в Яунде сообщило, что переговоры перешли в финальную стадию.

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