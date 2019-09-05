В посольстве России сообщили о переговорах по выкупу моряков у пиратов
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«Переговоры продолжаются, пока не удалось прийти к окончательному разрешению этого вопроса. Сумма выкупа не определена», — заявили в диппредставительстве.
Отмечается, что после определения суммы выкупа «скорее всего, она будет очень быстро заплачена».
Также в посольстве заявили, что подобные переговоры могут длиться около двух недель.
При этом к морякам допускают врача, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
21 августа в посольстве России сообщили, что моряков, захваченных у берегов Камеруна, предположительно, доставили в Нигерию.
Также уточнялось, что переговоры о выкупе ведёт компания-судовладелец.