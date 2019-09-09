Переговоры с захватившими россиян нигерийскими пиратами завершаются

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Переговоры с нигерийскими пиратами, захватившими у берегов Камеруна грузовое судно Marmalaita, на борту которого находились трое российских моряков, перешли в финальную стадию и близятся к завершению, сообщили в посольстве России в Яунде.
Переговоры с захватившими россиян нигерийскими пиратами завершаются
  • © MarConsult Schiffahr

«Переговоры с похитителями ещё не завершились, но, по имеющейся у нас информации, они находятся на финальной стадии», — цитирует дипломата ТАСС.

В посольстве также сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья россиян и выразили надежду на их скорое освобождение.

По информации российской дипмиссии, переговоры с пиратами проводит компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt.

«Похищенные российские моряки по-прежнему находятся на территории Нигерии», — уточнил представитель посольства в Камеруне.

Ранее сообщалось, что стороны пока не определили сумму выкупа за похищенных нигерийскими пиратами моряков.

15 августа пираты напали на грузовое судно Marmalaita в районе порта Дуала у берегов Камеруна и похитили восемь человек, в том числе троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.

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