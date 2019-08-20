Похищенные у берегов Камеруна россияне могут находиться в Нигерии

Троих российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна после нападения на грузовое судно Marmalaita, вероятно, доставили в Нигерию. Об этом заявили в посольстве России в Яунде.

Reuters

«Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведёт переговоры о выкупе моряков», — цитирует дипломата ТАСС. Ранее в посольстве заявили, что пираты, похитившие россиян близ камерунского порта Дуала, не выходили на связь. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что моряков захватили нигерийские пираты. О нападении на грузовое судно Marmalaita стало известно 15 августа. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.