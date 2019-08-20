Похищенные у берегов Камеруна россияне могут находиться в Нигерии

Короткая ссылка
Троих российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна после нападения на грузовое судно Marmalaita, вероятно, доставили в Нигерию. Об этом заявили в посольстве России в Яунде.
Похищенные у берегов Камеруна россияне могут находиться в Нигерии
  • Reuters

«Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведёт переговоры о выкупе моряков», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в посольстве заявили, что пираты, похитившие россиян близ камерунского порта Дуала, не выходили на связь.

Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что моряков захватили нигерийские пираты.

О нападении на грузовое судно Marmalaita стало известно 15 августа. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить