Похищенные у берегов Камеруна россияне могут находиться в Нигерии
- Reuters
«Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведёт переговоры о выкупе моряков», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее в посольстве заявили, что пираты, похитившие россиян близ камерунского порта Дуала, не выходили на связь.
Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что моряков захватили нигерийские пираты.
О нападении на грузовое судно Marmalaita стало известно 15 августа. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.