В посольстве заявили, что связи с похитителями россиян в Камеруне нет

Похитившие россиян при нападении на грузовое судно Marmalaita близ камерунского порта Дуала пока не выходили на связь.

Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Яунде.

«Мы находимся на связи с камерунскими властями, и они не подтверждают информацию о том, что похитители вышли на связь», — сказали в дипмиссии.

Отмечается, что информации о местонахождении россиян нет, поиски продолжаются.

Между тем источник РИА Новости в компании-работодателе заявил, что пираты вышли на связь, но никаких требований пока не предъявляли.

Ранее пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян заявил, что, предположительно, россиян с грузового судна Marmalaita захватили нигерийские пираты.

О нападении на судно стало известно 15 августа. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян — старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца.