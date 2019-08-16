После захвата пиратами судна с россиянами создали оперативную группу

В связи с захватом пиратами в Камеруне восьми членов экипажа судна, в том числе трёх россиян, создана оперативная группа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании-судовладельца MarConsult Schiffahrt.

«Группа пиратов проникла на борт судна и похитила 8 из 12 членов экипажа. Мы создали оперативную группу и в сотрудничестве с соответствующими властями делаем всё возможное для разрешения ситуации», — говорится в заявлении компании.

При этом источник в компании-работодателе заявил агентству, что пираты пока не выдвигали требований по захваченным российским морякам.

Ранее МИД России сообщил, что пираты возле берегов Камеруна напали на грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

В результате были захвачены восемь членов экипажа, включая троих российских граждан.