После захвата пиратами судна с россиянами создали оперативную группу
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- AFP
«Группа пиратов проникла на борт судна и похитила 8 из 12 членов экипажа. Мы создали оперативную группу и в сотрудничестве с соответствующими властями делаем всё возможное для разрешения ситуации», — говорится в заявлении компании.
При этом источник в компании-работодателе заявил агентству, что пираты пока не выдвигали требований по захваченным российским морякам.
Ранее МИД России сообщил, что пираты возле берегов Камеруна напали на грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.
В результате были захвачены восемь членов экипажа, включая троих российских граждан.