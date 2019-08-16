Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна

В Министерстве иностранных дел России заявили о пиратском нападении на грузовое судно у берегов Камеруна 15 августа, захвачены трое российских граждан. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства.

По поступившей информации, в районе порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании грузовое судно Marmalaita.

Как отмечается, оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

«По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Согласно информации российского посольства, камерунские власти выясняют обстоятельства произошедшего, а дипломаты из России принимают меры для содействия освобождению россиян.

В начале января пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у берегов Бенина в Африке. Позднее россияне вернулись на родину.