Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна

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RT
В Министерстве иностранных дел России заявили о пиратском нападении на грузовое судно у берегов Камеруна 15 августа, захвачены трое российских граждан. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства.
Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна
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По поступившей информации, в районе порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании грузовое судно Marmalaita.

Как отмечается, оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

«По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Согласно информации российского посольства, камерунские власти выясняют обстоятельства произошедшего, а дипломаты из России принимают меры для содействия освобождению россиян.

В начале января пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у берегов Бенина в Африке. Позднее россияне вернулись на родину.

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