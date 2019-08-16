Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна
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По поступившей информации, в районе порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании грузовое судно Marmalaita.
Как отмечается, оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
«По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Согласно информации российского посольства, камерунские власти выясняют обстоятельства произошедшего, а дипломаты из России принимают меры для содействия освобождению россиян.
В начале января пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у берегов Бенина в Африке. Позднее россияне вернулись на родину.